«Интер» пытается подписать Мусу из «Валенсии»
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Миланский «Интер» ведёт переговоры о подписании полузащитника «Валенсии» Юнуса Мусы.
20-летний Муса является основным вариантом для усиления полузащиты «Интера». «Валенсия» хочет получить за игрока € 40 млн, но «Интер» не готов платить такую сумму. Другим вариантом является 20-летний Карлос Алькарас из аргентинского «Расинга». «Интер» рассматривает подписание Алькараса как «план Б» и оценивает игрока в € 15 млн. Об этом сообщает Calciomercato.
На ЧМ-2022 в Катаре Муса сыграл в четырёх матчах за сборную США и не отметился результативными действиями. В составе «Валенсии» полузащитник в текущем сезоне провёл 11 матчей и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 25 млн.
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