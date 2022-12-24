«Интер» пытается подписать Мусу из «Валенсии»

Миланский «Интер» ведёт переговоры о подписании полузащитника «Валенсии» Юнуса Мусы.

20-летний Муса является основным вариантом для усиления полузащиты «Интера». «Валенсия» хочет получить за игрока € 40 млн, но «Интер» не готов платить такую сумму. Другим вариантом является 20-летний Карлос Алькарас из аргентинского «Расинга». «Интер» рассматривает подписание Алькараса как «план Б» и оценивает игрока в € 15 млн. Об этом сообщает Calciomercato.

На ЧМ-2022 в Катаре Муса сыграл в четырёх матчах за сборную США и не отметился результативными действиями. В составе «Валенсии» полузащитник в текущем сезоне провёл 11 матчей и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 25 млн.