Александр Бородюк подвёл итоги чемпионата мира — 2022 в Катаре

Известный футболист и тренер Александр Бородюк поделился мнением о финале чемпионата мира, главных разочарованиях турнира, а также высказался об объединяющей силе футбола во всём мире.

«Получился достойный финал. Франция и Аргентина показали очень хороший футбол в плане игровой дисциплины, тактических вариантов. Конечно, аргентинцы — молодцы. Так начав турнир, нашли в себе характер. У них в команде прекрасная атмосфера. Они перестроились и на протяжении всего турнира показывали всё более хороший футбол. Однако можно вспомнить выход один на один в конце матча с Францией. Всё могло быть по-другому. Это говорит о том, что футбол непредсказуем. Во всём мире все любят этот вид спорта. Чемпионат мира ещё раз доказал, что футбол является спортом номер один. Финал получился классный и достойный.



Что касается разочарований чемпионата мира, то ими для меня стали команды, которые приехали неподготовленными — такие как Германия, Бельгия. У Бельгии был какой-то внутренний разлад. Германия приехала непонятно с какой целью. Они сделают выводы из всех своих проблем, но это их дело. На первых стадиях удивили японцы, корейцы и марокканцы. Очень неплохо выступил Иран. Видно, что футбол во всех этих странах развивается. Особенно было видно, что Марокко — очень хорошая команда. Многие команды будут прибавлять. В Африке тоже видно, какой прогресс.



Надоел ли мне футбол? Если ты занимаешься всю жизнь и живёшь футболом, то он не может надоесть. Если вы спросите тех, кто не играл в футбол и не жил им, то скажут, что надоел — но мне не надоел. Посмотрите, сколько людей встречают Аргентину после победы на чемпионате мира. Посмотрите, какой чемпионат мира был у нас в 2018 году. Футбол — это объединяющая сила. Я очень рад, что футбол доказал всем, что это вид спорта номер один во всём мире», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Как игроков сборной Аргентины эвакуировали вертолётами: