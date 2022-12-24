Капелло: Роналду стал бы тяжким грузом для любой команды

Бывший главный тренер клубных и национальных команд Фабио Капелло поделился мнением о португальском нападающем Криштиану Роналду, который из-за отсутствия предложения из Европы может перейти в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Насср».

«Что думаю о ситуации с Роналду? Он сам виноват. И то, что он сделал в своей карьере, не делает ему чести. Обсуждается не игрок, а конкретная ситуация: он зазнался, пошёл предлагать себя всем и не нашёл никого, кто поверил бы в него. Он стал бы тяжким грузом для любой команды, которая приобрела бы его», — цитирует Капелло издание Corriere della Sera.

Согласно различным источникам, «Аль-Насср» предложил Роналду соглашение на 2,5 года, по условиям которого он будет получать около € 200 млн за сезон. Кроме того, после окончания карьеры футболиста он может стать послом клуба.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду: