The Athletic: Жоржиньо покинет «Челси» на правах свободного агента

Полузащитник «Челси» Жоржиньо не продлит контракт с английской командой и летом 2023 года покинет её на правах свободного агента. Об этом сообщает The Athletic.

Напомним, действующий контракт Жоржиньо с «Челси» истекает летом 2023 года, и в январе игрок может начать вести переговоры с другими клубами. Поэтому полузащитника связывают со многими командами, в том числе и с «Барселоной». На данный момент Жоржиньо оценивается в € 35 млн по версии Transfermarkt. В клуб он пришёл из «Наполи» в 2018 году за € 57 млн. В составе «Челси» он выиграл Лигу Европы (2019), Лигу чемпионов (2021) и чемпионат мира среди клубов (2022).

Какой клуб английской Премьер-лиги больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик: