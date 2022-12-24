The Athletic: Жоржиньо покинет «Челси» на правах свободного агента
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Полузащитник «Челси» Жоржиньо не продлит контракт с английской командой и летом 2023 года покинет её на правах свободного агента. Об этом сообщает The Athletic.
Напомним, действующий контракт Жоржиньо с «Челси» истекает летом 2023 года, и в январе игрок может начать вести переговоры с другими клубами. Поэтому полузащитника связывают со многими командами, в том числе и с «Барселоной». На данный момент Жоржиньо оценивается в € 35 млн по версии Transfermarkt. В клуб он пришёл из «Наполи» в 2018 году за € 57 млн. В составе «Челси» он выиграл Лигу Европы (2019), Лигу чемпионов (2021) и чемпионат мира среди клубов (2022).
Какой клуб английской Премьер-лиги больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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