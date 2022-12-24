Главный арбитр финала чемпионата мира признался в допущенной ошибке по ходу встречи

Главный арбитр финального матча чемпионата мира Шимон Марциняк рассказал, какую ошибку он допустил по ходу решающей встречи турнира.

«Конечно, в этом финале с моей стороны была ошибка. Я прервал контратаку французов после неудачного подката Маркоса Акуньи. Я боялся, что сфоливший игрок захочет вмешаться в эпизод, и я неправильно оценил ситуацию, потому что ничего не произошло, и можно было отдать преимущество французам, а потом показать карточку игроку. Это тяжело. В такой игре, как эта, я совершаю такую ошибку. Но важно то, что не было никаких больших ошибок по ходу встречи», — приводит слова Марциняка портал Sport.pl.

Финал мирового первенства завершился победой Аргентины над Францией в серии послематчевых пенальти — 4:2 (3:3 в основное время).

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