Юран: хочется вновь окунуться в любимое дело и работать. Варианты возглавить клуб есть

Российский специалист Сергей Юран рассказал, что хочет вернуться к тренерской работе до начала весенней части сезона.

«Хотелось бы возглавить команду ещё до весенней части, взять команду на зимних сборах. Хочется работать, вновь окунуться в своё любимое дело и решать задачи: не имеет значения победы или выхода. Просто хочется работать. Что касается вариантов возглавить какой-либо клуб, то они присутствуют», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Последним местом работы 53-летнего Юрана были подмосковные «Химки», в которых он работал с февраля по август 2022 года. Под его руководством команда сохранила место в Российской Премьер-Лиге в стыковых матчах с «СКА-Хабаровском».