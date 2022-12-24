Юран: хочется вновь окунуться в любимое дело и работать. Варианты возглавить клуб есть
Поделиться
Российский специалист Сергей Юран рассказал, что хочет вернуться к тренерской работе до начала весенней части сезона.
«Хотелось бы возглавить команду ещё до весенней части, взять команду на зимних сборах. Хочется работать, вновь окунуться в своё любимое дело и решать задачи: не имеет значения победы или выхода. Просто хочется работать. Что касается вариантов возглавить какой-либо клуб, то они присутствуют», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Последним местом работы 53-летнего Юрана были подмосковные «Химки», в которых он работал с февраля по август 2022 года. Под его руководством команда сохранила место в Российской Премьер-Лиге в стыковых матчах с «СКА-Хабаровском».
Комментарии
- 24 декабря 2022
-
23:06
-
23:03
-
23:00
-
22:47
-
22:46
-
22:45
-
22:40
-
22:27
-
22:19
-
22:17
-
22:15
-
22:13
-
21:53
-
21:45
-
21:45
-
21:36
-
21:34
-
21:21
-
21:15
-
21:15
-
21:11
-
20:58
-
20:58
-
20:55
-
20:53
-
20:40
-
20:33
-
20:33
-
20:20
-
20:12
-
19:59
-
19:56
-
19:54
-
19:41
-
19:26
Партнерский контент