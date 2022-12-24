Юлиан Нагельсман: «Бавария» показывала выдающийся футбол в первой половине сезона

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман оценил игру команды, а также поздравил болельщиков с наступающими праздниками.

«Думаю, мы показывали выдающийся футбол в первой половине сезона, несмотря на небольшой спад. Мы провели прекрасные матчи в чемпионате, Кубке Германии, Лиге чемпионов.



Желаю всем счастливого Рождества и Нового года. Надеюсь, мы вместе отпразднуем завоевание всех возможных трофеев», — приводит слова специалиста Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии «Бавария» располагается на первой строчке в турнирной таблице, набрав 34 очка в 15 турах. В ближайшей официальной игре мюнхенский клуб сыграет с «Лейпцигом». В 1/8 финала ЛЧ «Баварии» предстоит встретиться с ПСЖ.