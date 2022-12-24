Иньеста: Месси полностью заслужил победу на ЧМ-2022, но он был бы лучшим и без неё
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Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста, ранее выступавший с форвардом Лионелем Месси в «Барселоне», высказался о победе аргентинского футболиста на чемпионате мира.
«Для меня победа Месси на чемпионате мира не была обязательным требованием, чтобы считать его лучшим. Он лучший с победой в нём или без. Думаю, люди, которые считали иначе до ЧМ-2022, будут продолжать находить предлоги, чтобы защищать свои идеи. Считаю, что Месси полностью заслужил этот трофей, как и вся Аргентина. Посмотрите, как он играл. Они проиграли первый матч, но выдержали давление, добавившееся к тому, что уже было. Для меня Месси — заслуженный чемпион мира», — приводит слова Иньесты Marca.
Возвращение Месси в родной город после победы на ЧМ. Видеоролик:
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