Фабио Капелло: футбольные арбитры слишком много свистят. Немногие понимают дух футбола

Бывший главный тренер «Реала» и «Милана» Фабио Капелло высказался о том, как международный перерыв повлияет на клубный сезон, а также поделился мнением о работе футбольных арбитров.

«Как пауза повлияет на клубные турниры? Это будет ещё один отрезок сезона, где игроки будут свежими и отдохнувшими. Я жду, что будет красивый футбол с большой интенсивностью, с вертикальными передачи, как на чемпионате мира. При одном условии — пусть судьи позволят всему этому случиться, потому что они слишком много свистят.

Я ожидаю нововведение с чемпионата мира касательно добавленного времени, потому что правильно, что все играют одинаковое количество минут. Но проблема будет в арбитрах, я продолжаю настаивать на этом вопросе. На чемпионате мира были ошибки. Но такие хорошие судьи, как Марциняк и Орсато, позволяют играть, потому что они понимают соревновательный дух футбола», — приводит слова Капелло Corriere della Sera.

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