Андрес Иньеста высказался о возможном воссоединении с Хави в «Барселоне»

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста высказался о возможном воссоединении с Хави на тренерском мостике «Барселоны».

«Тренерский тандем с Хави в «Барселоне»? Это очень сложно. Люди воображают это, потому что видели нас вместе как игроков, и мы были очень счастливы. Это было бы очень хорошо и очень красиво, но это очень сложно. Он сейчас тренер, а я всё ещё футболист, и у меня даже нет корочки тренера. Важно то, что он выполняет свою работу и что «Барселона» вернулась туда, где мы все хотим её видеть», — приводит слова Иньесты Marca.

38-летний Иньеста выступает за японскую команду с 2018 года. Всю предшествовавшую этому карьеру он провёл в составе «Барселоны».

Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке. Видеоролик: