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Иньеста считает, что Хави приведёт «Барселону» к победе в Ла Лиге в этом сезоне

Иньеста считает, что Хави приведёт «Барселону» к победе в Ла Лиге в этом сезоне
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Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста оценил работу своего бывшего напарника Хави на посту главного тренера испанской команды.

«Работа Хави? Ситуация, в которой он оказался, была не очень простой. Это был сложный год, но прогресс заметен. Я знаю, что, в конце концов, титулы определяют будущее и почти всё, но прогресс должен быть положительным, чтобы достичь того, к чему мы все стремимся.

Победа «Барселоны» в Ла Лиге? Уверен, что в нынешнем сезоне Хави этого добьётся. Команда провалилась в Лиге чемпионов, но в Ла Лиге она идёт очень хорошо. Впереди ещё много матчей, но я уверен, что «Барселона» её выиграет», — приводит слова Иньесты Marca.

Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке. Видеоролик:

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