Игрок Австралии Каммингс: Жиру извинился за недопонимание и предложил футболку «Милана»

Нападающий сборной Австралии Джейсон Каммингс заявил, что его конфликт с Оливье Жиру разрешён.

«Возможно, он не понял меня из-за шотландского акцента. Иногда у меня получается тарабарщина. Он просто не понял меня, что-то в этом духе. Теперь мы во всём разобрались.



Он отличный парень — предложил мне футболку «Милана» и попросил прощения за недопонимание. Это очень мило с его стороны и показывает, что он славный парень», — приводит слова игрока RMC со ссылкой Mowers Club. Также игрок сказал, что обещал прислать Оливье Жиру свою футболку.

Ранее Каммингс заявлял, что Оливье Жиру проигнорировал его просьбу обменяться футболками. Инцидент произошёл после матча ЧМ-2022, в котором встречались сборные Франции и Австралии.