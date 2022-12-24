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Виейра — о трансфере Ван-Биссаки: он игрок «МЮ». Уверен, что болельщики любят его

Виейра — о трансфере Ван-Биссаки: он игрок «МЮ». Уверен, что болельщики любят его
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Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра прокомментировал слухи о том, что «орлы» хотят купить крайнего защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаку.

«Послушайте, он футболист «Манчестер Юнайтед». Мы должны уважать их, и больше мне нечего сказать об этом. Он хороший игрок, в этом нет никаких сомнений. Он связан с этим футбольным клубом, и я думаю, что болельщики его любят. Но опять же, он игрок «Юнайтед».

Надеюсь, мы будем заняты [в январе]. Мы всегда усердно работаем, чтобы попытаться улучшить состав, но знаем, как тяжело найти игроков, которые могли бы усилить команду. При этом важно найти подходящих для нас футболистов», — приводит слова Виейра издание The Sun.

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