Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губернатор Самарской области Азаров подтвердил уход Пиняева из «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Азаров подтвердил уход Пиняева из «Крыльев Советов»
Комментарии

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил уход футболиста «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. Ранее появлялась информация, что игрок перейдёт в московский «Локомотив».

«Пока был в дороге, позвонил Сергей Пиняев. Из-за плотного рабочего графика практически не остаётся свободного времени, но успели с Сергеем переговорить. Удачи ему, пусть и дальше продолжает показывать достойную игру», — написал Азаров на своей официальной странице в «ВКонтакте».

Также Дмитрий Азаров приложил запись телефонного разговора с Сергеем Пиняевым, сделанную прямо в поезде. В ней губернатор поблагодарил игрока за выступление за «Крылья Советов», а также пожелал дальнейших успехов в карьере. Напомним, кроме Пиняева к железнодорожникам присоединится другой игрок самарского клуба — Максим Глушенков.

Новость по теме
Источник: Пиняев и Глушенков уже прошли медосмотр для трансфера в «Локомотив»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022