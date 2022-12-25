Губернатор Самарской области Азаров подтвердил уход Пиняева из «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил уход футболиста «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. Ранее появлялась информация, что игрок перейдёт в московский «Локомотив».
«Пока был в дороге, позвонил Сергей Пиняев. Из-за плотного рабочего графика практически не остаётся свободного времени, но успели с Сергеем переговорить. Удачи ему, пусть и дальше продолжает показывать достойную игру», — написал Азаров на своей официальной странице в «ВКонтакте».
Также Дмитрий Азаров приложил запись телефонного разговора с Сергеем Пиняевым, сделанную прямо в поезде. В ней губернатор поблагодарил игрока за выступление за «Крылья Советов», а также пожелал дальнейших успехов в карьере. Напомним, кроме Пиняева к железнодорожникам присоединится другой игрок самарского клуба — Максим Глушенков.
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