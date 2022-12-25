Тен Хаг — о Роналду: мы строим новое будущее для «МЮ», а он не хотел быть его частью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал уход нападающего Криштиану Роналду из клуба.
«Что я чувствую после того, как ситуация с Роналду разрешилась? Это уже в прошлом. Мы смотрим вперёд и движемся дальше. Мы не общались после интервью.
Я хочу двигаться дальше. Мы хотим построить для «МЮ» новое будущее, а он не хотел быть его частью. Идём дальше. Не хочу тратить на это энергию. Мы хотим успешно завершить сезон и сосредоточены на игре», — приводит слова специалиста Manchester Evening News.
37-летний португальский форвард покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре после того, как «красные дьяволы» расторгли с ним контракт. Такое решение было вызвано скандальным интервью Роналду британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором нападающий раскритиковал руководство и тренера клуба.
- 25 декабря 2022
-
02:05
-
01:58
-
00:58
-
00:39
-
00:35
-
00:22
-
00:08
- 24 декабря 2022
-
23:57
-
23:56
-
23:45
-
23:33
-
23:31
-
23:15
-
23:12
-
23:10
-
23:06
-
23:03
-
23:00
-
22:47
-
22:46
-
22:45
-
22:40
-
22:27
-
22:19
-
22:17
-
22:15
-
22:13
-
21:53
-
21:45
-
21:45
-
21:36
-
21:34
-
21:21
-
21:15
-
21:15