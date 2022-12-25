Тен Хаг: игроки «МЮ» провели отличный чемпионат мира

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал выступление футболистов клуба на ЧМ-2022.

«Мы готовы к любой ситуации. Кто-то вернётся с чемпионата счастливым, а кто-то — разочарованным. Возможно, после поражения в финале чувствуется разочарование, но позже понимаешь, что это был отличный чемпионат мира. Я очень доволен выступлением наших игроков, они действительно в отличной форме. Мы уже говорили про Каземиро, но можно сказать и про то, что Бруну [Фернандеш] провёл великолепный турнир. Диогу [Дало] хорошо показал себя в двух матчах. Что касается англичан, все трое выступают великолепно. Рафа Варан вернулся, и у него всё хорошо. Так что я доволен выступлением наших игроков», — приводит слова тренера Manchester Evening News.