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Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем»

Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Встреча состоится в понедельник, 26 декабря. Начало игры — в 20:30 мск.

«Я начал играть против них в 2016 году в финале Лиги Европы во время их первого сезона с Юргеном Клоппом. Мы выиграли очень хороший матч. С тех пор я проигрываю. Я больше не выигрывал. Иногда была ничья с «Арсеналом», но это всегда очень трудный матч. Это сильная команда с удивительной манерой игры. В прошлом году я играл против них с «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов, и мы проиграли два раза.

В День подарков, думаю, всё будет по-другому. Они начали чемпионат с некоторыми трудностями: у них 22 очка, а у нас 18.

Если мы думаем, что сможем победить их, можем быть действительно близки к этому. Если покажем наилучшую игру, считаю, мы сможем это сделать. Мы будем с нашими болельщиками на нашем стадионе «Вилла Парк», уверен, что это будет очень особенный матч», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

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