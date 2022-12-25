«Краснодар» интересуется защитником «Црвены Звезды Эраковичем

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович может зимой перейти в «Краснодар», сообщает Кurir.rs. По информации источника, краснодарский клуб проявляет серьёзный интерес к игроку.



Сообщается, что ранее краснодарцы уже предлагали € 6,5 млн за игрока и 50 процентов от последующей продажи, а сейчас увеличили предложение.



21-летний защитник Страхиня Эракович выступает в сербском клубе «Црвена Звезда». Ранее сообщалось, что Эракович согласен на переезд в Россию. Его не смущает отсутствие еврокубков, он может согласиться на переход, если поступит выгодное предложение. Ранее СМИ писали, что Эраковичем также интересуется московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит».



Эракович попал в заявку сборной Сербии на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако не принял участие ни в одном матче.