«Краснодар» интересуется защитником «Црвены Звезды Эраковичем

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович может зимой перейти в «Краснодар», сообщает Кurir.rs. По информации источника, краснодарский клуб проявляет серьёзный интерес к игроку.
Сообщается, что ранее краснодарцы уже предлагали € 6,5 млн за игрока и 50 процентов от последующей продажи, а сейчас увеличили предложение.
21-летний защитник Страхиня Эракович выступает в сербском клубе «Црвена Звезда». Ранее сообщалось, что Эракович согласен на переезд в Россию. Его не смущает отсутствие еврокубков, он может согласиться на переход, если поступит выгодное предложение. Ранее СМИ писали, что Эраковичем также интересуется московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит».
Эракович попал в заявку сборной Сербии на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако не принял участие ни в одном матче.
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