Спортивный директор «Оренбурга»: наш план в том, чтобы сохранить легионеров
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб не рассматривает продажу легионеров в ближайшее трансферное окно.
«Могу сказать, что в клуб обращаются по поводу наших легионеров, есть некая заинтересованность в них. Но наш план в том, чтобы всех сохранить. Мы не рассматриваем продажу кого-либо из них этой зимой», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
«Оренбург» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на седьмом месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 25 очков после 17 проведённых матчей. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 42 балла. В первом матче после зимней паузы «Оренбург» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».
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