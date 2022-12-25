Экс-гендиректор РФС Воробьёв: российский футбол — труп. В Азии будет быстрее разлагаться

Бывший генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Если 27 декабря исполком РФС примет решение о переходе в Азию, это будет такое коллективное харакири. Вполне себе азиатская штука. Тогда члены исполкома выступят в роли настоящих самураев и вскроют уже все органы российского футбола. История запомнит их имена. На мой взгляд, российский футбол — и так труп. Но ещё не окоченевший. Такой переход — это транспортировка «груза 200» из Европы в Азию. И там труп будет ещё быстрее разлагаться.
Футбольную моду в мире определяют Европа и Южная Америка. При всем уважении к азиатским командам и достижениям этого региона. Встречи с такими клубами, как «Реал», ПСЖ, «Бавария» на международной арене, — более привлекательное зрелище для болельщиков и бизнеса. Я иногда смотрю матчи чемпионата Катара, Саудовской Аравии, Эмиратов, Кувейта — это футбол 60-70-х годов прошлого века. Мы должны руководствоваться не сиюминутными политическими соображениями, а своей идентичностью. Почитайте философа Бердяева о судьбах России. Если мы уже Азиопа, тогда всё понятно. А если мы Евразия и стремимся к европейскому пути развития, то надо всё-таки из этого исходить», — приводит слова Воробьёва «РБ Спорт».
- 25 декабря 2022
-
05:03
-
04:55
-
04:51
-
04:48
-
04:33
-
04:15
-
03:55
-
03:53
-
03:52
-
03:51
-
03:23
-
03:12
-
03:04
-
02:56
-
02:31
-
02:28
-
02:05
-
01:58
-
00:58
-
00:39
-
00:35
-
00:22
-
00:08
- 24 декабря 2022
-
23:57
-
23:56
-
23:45
-
23:33
-
23:31
-
23:15
-
23:12
-
23:10
-
23:06
-
23:03
-
23:00
-
22:47