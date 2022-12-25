Член исполкома РФС Гершкович: с точки зрения спорта нам нежелательно выходить из Европы

Член бюро исполкома РФС, председатель правления региональной общественной организации «Объединение отечественных тренеров по футболу» Михаил Гершкович высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.



«Переход в Азиатскую конфедерацию — это очень сложный вопрос. К сожалению, это прежде всего политика, здесь мало что осталось от спорта. Я себя не считаю каким-то политическим деятелем и особо в этом не разбираюсь, поэтому могу судить только о том, что касается спортивной части. С точки зрения спорта нам нежелательно выходить из Европы. Но есть и какие-то документальные обстоятельства — если не сделать это сейчас, то можно опоздать на несколько лет. Александр Валерьевич Дюков очень четко все это объяснил, и мы неслучайно взяли паузу, потому что вопрос, действительно, непростой. Здесь нужны и консультации какие-то, и чтобы каждый четко сформулировал свое мнение. Во вторник пройдет официальное голосование, там и будем принимать окончательное решение.



Нужно понимать, что переход в АФК зависит от очень многих обстоятельств. Конечно, не хотелось бы уходить из Европы, потому что больших перспектив нет. Попадем в Азию — неизвестно, как там все будет развиваться. Вчера Вячеслав Иванович Колосков обратил внимание на то, что он помогал Казахстанской федерации перейти из АФК в УЕФА — у них ушло на это два года. Это длительный процесс.



Я не то чтобы не поддерживаю переход, а считаю, что надо все прикинуть и понять, какое решение будет правильным в силу обстоятельств. Пока что я ни за, ни против. Говорю только с точки зрения спорта, а что касается политических аспектов — может, там нет другого выхода. В любом случае, все это надо переварить и четко решить. Во вторник перед голосованием у нас будет еще один обмен мнениями, после него и будем принимать окончательное решение. Времени, к сожалению, осталось очень мало. В этом-то все и дело», — приводит слова Гершковича «РБ Спорт».