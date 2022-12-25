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Жоржиньо подвёл итоги 2022 года

Жоржиньо подвёл итоги 2022 года
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Полузащитник «Челси» Жоржиньо оценил 2022 год.

«Это был сумасшедший год! Со своей точки зрения, я стараюсь смотреть на вещи с положительной стороны и извлекать уроки из того, что происходит, будь то хорошее или плохое, потому что такова жизнь. Нам нужно наслаждаться хорошими моментами и учиться на ошибках.

В этом году много чего случилось, но для клуба и команды полезно узнать друг о друге, о том, как ценить и быть благодарным. Это правда, что у нас были трудные времена, но в конце концов мы все здоровы, и мы должны быть действительно благодарны за то, что ещё один год занимаемся любимым делом.

Мы должны осознавать, что даже в трудные времена, когда дела, возможно, идут не очень хорошо, мы стараемся изо всех сил и выкладываемся полностью. Это был год, в котором нам было чем насладиться, и было много трудных моментов, из которых нам нужно извлечь уроки», — приводит слова Жоржиньо официальный сайт «Челси».

«Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 21 очко за 14 матчей.

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