Пименов: против перехода в АФК, всё равно нас не пустят на чемпионат мира

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.



«Стоит ли переходить в Азиатскую конфедерацию? Я однозначно против перехода. Все равно нас не пустят на «мир» и в случае победы. Плюс уверен, что также с нами откажутся играть Япония, Южная Корея, Сингапур», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».



Напомним, сборная России в 2022 году из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА провела только три товарищеских матча. Подопечные Валерия Карпина обыграли Кыргызстан (2:1), а также дважды сыграли вничью — с Таджикистаном и Узбекистаном (оба раза — 0:0).



Напомним, окончательное решение Российского футбольного союза (РФС) по переходу России в Азиатскую футбольную конфедерацию ожидается во вторник, 27 декабря.

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