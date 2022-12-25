Влашич не хочет возвращаться в английскую Премьер-лигу

Хорватский хавбек Никола Влашич, ныне выступающий на правах аренды за «Торино», отказывается возвращаться в лондонский «Вест Хэм». Об этом сообщает Tuttosport.

Как утверждает источник, 25-летний игрок надеется на то, что туринская команда выкупит его контракт у «молотобойцев». Ранее сообщалось, что «быки» готовы заплатить за Влашича € 15 млн.



В текущем сезоне Никола сыграл за «Торино» 16 встреч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три ассиста.



На чемпионате мира — 2022 в составе сборной Хорватии Влашич вышел на поле шесть раз, однако не сумел не отметиться результативными действиями. Хорваты завоевали бронзу на катарском мундиале.



Влашич стал игроком «Вест Хэма» летом 2021 года, перейдя из ЦСКА за € 30 млн. В 31 матче за английскую команду он забил один гол и отдал два результативных паса. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.

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