Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Влашич не хочет возвращаться в английскую Премьер-лигу

Влашич не хочет возвращаться в английскую Премьер-лигу
Комментарии

Хорватский хавбек Никола Влашич, ныне выступающий на правах аренды за «Торино», отказывается возвращаться в лондонский «Вест Хэм». Об этом сообщает Tuttosport.

Как утверждает источник, 25-летний игрок надеется на то, что туринская команда выкупит его контракт у «молотобойцев». Ранее сообщалось, что «быки» готовы заплатить за Влашича € 15 млн.

В текущем сезоне Никола сыграл за «Торино» 16 встреч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три ассиста.

На чемпионате мира — 2022 в составе сборной Хорватии Влашич вышел на поле шесть раз, однако не сумел не отметиться результативными действиями. Хорваты завоевали бронзу на катарском мундиале.

Влашич стал игроком «Вест Хэма» летом 2021 года, перейдя из ЦСКА за € 30 млн. В 31 матче за английскую команду он забил один гол и отдал два результативных паса. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.

Новость по теме
«Торино» хочет выкупить у «Вест Хэма» Влашича

У кого в АПЛ самый крупный контракт? Видеоролик:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022