Защитник «Интера» Д`Амброзио может перейти в «Монцу»

Защитник «Интера» Данило Д`Амброзио может продолжить карьеру в «Монце». Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, 34-летний итальянец хочет остаться в нынешней команде, однако его соглашение действует до конца июня 2023 года, а переговоры о новом контракте на данный момент не продвинулись. Если игрок станет свободным агентом следующим летом, «Монца» сделает ему предложение.
Д`Амброзио играет за «Интер» с начала 2014 года. Сумма трансфера составила € 1,5 млн. 2 февраля в матче с «Ювентусом» Данило дебютировал за новый клуб. Первые голы за «нерадзурри» Д’Амброзио забил в играх Лиги Европы с исландским «Стьярнаном», азербайджанским «Карабахом» и украинским «Днепром». В нынешнем сезоне итальянский футболист принял участие в 6 матчах команды и не отличился результативными действиями.
«Интер» и «Бетис» сыграли вничью в товарищеском матче. Видеоролик:
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