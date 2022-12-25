Экс-игрок «Спартака»: клубу нужно вложиться в 2-3 защитников для борьбы за чемпионство

Бывший игрок казанского «Рубина» и московского «Спартака» Александр Липко ответил на вопрос. чего не хватает столичному клубу для завоевания золотых медалей чемпионата России.
«Спартак» выздоравливает? Почему‑то кажется, что да. Команда стала играть в более интересный футбол, чем раньше. Абаскаль влился неплохо, обновил игру. Уже говорил: «Спартак» интересен в атаке, но в обороне надо что‑то менять. Взять двух‑трёх хороших защитников, вложиться и добиться сзади нуля. «Спартак» всегда забьёт, но нужно ещё, чтобы не пропускал, а селекция ориентирована на нападение. В последнее время сзади стало что‑то получаться, но чтобы выиграть чемпионат, придётся плясать от печки. Наладить оборону, и всё получится», — приводит слова Липко «Матч ТВ».
После 17 туров «Спартак» находится на втором месте турнирной таблицы РПЛ, отставая от «Зенита» на шесть очков.
- 25 декабря 2022
-
06:40
-
06:30
-
06:20
-
06:16
-
06:03
-
06:00
-
05:53
-
05:40
-
05:36
-
05:27
-
05:24
-
05:03
-
04:55
-
04:51
-
04:48
-
04:33
-
04:15
-
03:55
-
03:53
-
03:52
-
03:51
-
03:23
-
03:12
-
03:04
-
02:56
-
02:31
-
02:28
-
02:05
-
01:58
-
00:58
-
00:39
-
00:35
-
00:22
-
00:08
- 24 декабря 2022
-
23:57