Экс-игрок «Спартака»: клубу нужно вложиться в 2-3 защитников для борьбы за чемпионство

Бывший игрок казанского «Рубина» и московского «Спартака» Александр Липко ответил на вопрос. чего не хватает столичному клубу для завоевания золотых медалей чемпионата России.

«Спартак» выздоравливает? Почему‑то кажется, что да. Команда стала играть в более интересный футбол, чем раньше. Абаскаль влился неплохо, обновил игру. Уже говорил: «Спартак» интересен в атаке, но в обороне надо что‑то менять. Взять двух‑трёх хороших защитников, вложиться и добиться сзади нуля. «Спартак» всегда забьёт, но нужно ещё, чтобы не пропускал, а селекция ориентирована на нападение. В последнее время сзади стало что‑то получаться, но чтобы выиграть чемпионат, придётся плясать от печки. Наладить оборону, и всё получится», — приводит слова Липко «Матч ТВ».

После 17 туров «Спартак» находится на втором месте турнирной таблицы РПЛ, отставая от «Зенита» на шесть очков.