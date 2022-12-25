Суарес подпишет контракт с «Гремио», несмотря на предложение клуба из Саудовской Аравии

Уругвайский нападающий Луис Суарес в скором времени станет игроком «Гремио». 35-летний форвард, находящийся в статусе свободного агента, cогласился подписать с клубом контракт на два года. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».



При этом добавляется, что саудовский клуб «Аль-Халидж», который обращался к агентам футболиста и предлагал ему соглашение на 18 месяцев с зарплатой в € 5,62 млн за всё время контракта, уже проинформирован о том, что Суарес продолжит карьеру в Бразилии.



Отмечается, что в данный момент улаживаются последние детали соглашения с игроком, и до официального подписания договора остаётся последний шаг.



Последним клубом 35-летнего Суареса был уругвайский «Насьонал», в составе которого Луис стал чемпионом страны. За 12 матчей нападающий забил пять мячей и отдал три результативных паса.

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