Фабрицио Романо: «Шахтёр» настаивает на € 100 млн за трансфер Мудрика в «Арсенал»

Журналист Фабрицио Романо высказался по поводу потенциального трансфера вингера «Шахтёра» Михаила Мудрика в лондонский «Арсенал».



«На данный момент переговоры не находятся на продвинутой стадии. «Шахтёр» настаивает на 100 млн евро. «Канониры» чувствуют, что горняки могут согласиться на предложение в 60-65 млн с включением, возможно, некоторых бонусов.



У «Арсенала» уже есть зелёный свет от самого Мудрика, он будет счастлив присоединиться к команде и почувствовать опыт АПЛ.



Безусловно, эти переговоры не из лёгких, но футболист остаётся одним из приоритетов для «Арсенала». Люди вокруг уверены, что лондонский клуб хорошо понимает, насколько особенным этот парень может стать в следующие несколько лет», — приводит слова Романо Give me Sport.

Напомним, Мудрик является воспитанником харьковского «Металлиста». Также он играл в академии «Днепра», а с 2016 года выступает за донецкий «Шахтёр». В нынешнем сезоне Михаил в 18 матчах во всех турнирах забил десять голов и отдал восемь результативных передач.

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