Европейские клубы отказались от Роналду из-за скандального ухода из «МЮ» и проблем на ЧМ

Портал The Times назвал причины, по которым клубы Европы решили не подписывать Криштиану Роналду.

Сообщается, что большую роль сыграл скандальный уход португальца из «Манчестер Юнайтед» и потеря места в основе сборной Португалии на ЧМ-2022, проходившем в Катаре.



Учитывая возраст Роналду и высокие требования по зарплате, команды, участвующие в Лиге чемпионов, посчитали, что траты будут неоправданными, даже при отсутствии необходимости платить за трансфер.



Также отмечается, что Роналду получил предложение из Катара, однако вариант с саудовским «Аль-Насром» выглядит более привлекательным.

Источник также сообщает, что сам Роналду предпочёл бы подписать контракт с клубом, выступающем в Лиге чемпионов. На данный момент португалец находится в статусе свободного агента.

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