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В «Баварии» высказались об интересе к Гвардиолу

В «Баварии» высказались об интересе к Гвардиолу
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мнением касательно кадровой ситуации в команде на вторую половину сезона, а также высказался об интересе к защитнику «Лейпцига» Йошко Гвардиолу.

«Гвардиол? Мы хорошо укомплектованы на позиции центрального защитника: есть де Лигт, Упамекано, Лукас Эрнандес, три топ-игрока. Также есть Иосип Станишич, которому нужно чаще играть. Подписание нового центрбека не планируется.

Травма Эрнандеса – это трагедия, досадно за него. В Катаре за Марокко слева в защите хорошо отыграл Мазрауи, это даёт Нагельсману ещё одну опцию.

Поиск голкипера также важен, нужно найти лучшее решение для команды в кратчайшие сроки. Конечно, очевидный вариант – Нюбель, но последнее слово за «Монако». В этом сезоне хотим собрать все титулы», — приводит слова Салихамиджича Bild.

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