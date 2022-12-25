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«Милан» организует встречу с представителем Беннасера в ближайшее время

«Милан» организует встречу с представителем Беннасера в ближайшее время
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Руководство «Милана» в ближайшие дни проведет встречу с агентом хавбека команды Исмаэля Беннасера. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Миланцы стремятся как можно скорее договориться о продлении соглашения с 25-летним полузащитником. «Россонери» предлагают алжирцу контракт до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Серии А Беннасер провёл за «Милан» 15 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

За «россонери» Исмаил выступает с 2019 года. Ранее сообщалось, что алжирцем интересуются такие команды АПЛ, как «Челси», «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».

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