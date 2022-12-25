Ловчев рассказал о своём отношении к потенциальному переходу РФС в АКФ

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию с возможным переходом Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AКФ). В пятницу, 23 декабря, исполком РФС отложил принятие решения о переходе в AКФ.



Президент РФС Александр Дюков позже заявил, что окончательное решение примут 27 декабря, а до 31 декабря у РФС есть время подать документы на вступление в AFC, чтобы сборная России успела принять участие в квалификации ЧМ-2026.



«Порассуждаю чуть чуть. Когда то чемпионаты мира проводились только в Латинской Америке и Европе. А потом ФИФА начала развивать (другие направления), появилась Япония и Южная Корея. Потом у нас появился Кейсуке Хонда (экс игрок ЦСКА). Теперь затрону еще одну сторону — Африка. Когда то мы не признавали Африку как футбольный континент. А потом Дрогба играет в «Челси», другой, третий… Мы смотрим: и футбол то, оказывается, развивается. Когда мы говорим про «не тот уровень», это всё растет, и вопрос уровня заключается в том, какой чемпионат у нас.



А что, у нас есть другие варианты? Через полгода и год это не закончится однозначно. Я знаю это. УЕФА ведет себя сдержанно и я думаю, что какие то переговоры между УЕФА и РФС ведутся, и мы многого не знаем. Возможно, всё это придумано для того, чтобы нас попугать, — цитирует Ловчева «Матч ТВ».



На данный момент отечественные сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Срок бана является бессрочным.

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