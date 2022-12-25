УАФ обратилась в УЕФА из-за проведения детского турнира под его эгидой в Волгограде

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису с целью разъяснить причину проведения детского турнира в Волгограде под своей эгидой.
«Нас особенно обеспокоила недавняя новость на сайте РФС и в местных СМИ о том, что Россия будет принимать у себя футбольный турнир среди юношеских сборных под эгидой УЕФА. Соревнования определены как часть программы развития УЕФА по проведению турниров среди юношей и девушек до 16 лет.
Учитывая однозначную позицию УЕФА относительно ситуации на Украине и ряд решительных мер, принятых Советом ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА, — таких, как решение об отстранении российских команд от участия в соревнованиях как ФИФА, так и УЕФА. Если указанное заявление РФС соответствует действительности, этот турнир станет первым международным мероприятием, проведённым в России с февраля. Фактически это будет нарушением санкций, справедливо наложенных ФИФА и УЕФА на Россию. Искренне верим, что вышеупомянутое заявление РФС неправдиво, и обращаемся за подтверждением этого», — сказано в заявлении, которое приведено на сайте xsport.ua.
- 25 декабря 2022
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