15-летний Этан Мбаппе провёл тренировку вместе с братом Килианом в основном составе «ПСЖ»
Поделиться
Полузащитник молодёжных команд «ПСЖ» Этан Мбаппе провёл тренировку за основной состав парижского клуба вместе со своим братом Килианом Мбаппе.
Фото: ФК «ПСЖ»
15-летний Этан Мбаппе пришёл в структуру «ПСЖ» параллельно со своим братом в 2017 году. В пяти матчах нынешнего сезона в Юношеской лиге УЕФА он отдал две результативные передачи. 17 декабря в товарищеском матче с «Парижем» Мбаппе-младший дебютировал за первую команду «ПСЖ», выйдя вместо Фабиана Руиса после перерыва. Матч длился два тайма по 30 минут.
24-летний Килиан Мбаппе в нынешнем сезоне за клуб и сборную Франции принял участие в 32 матчах, в которых забил 29 голов и отдал семь результативных передач.
Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022. Видеоролик:
Новость по темеРоналдо высказался об игре Мбаппе на ЧМ-2022
Комментарии
- 25 декабря 2022
-
11:13
-
11:03
-
11:00
-
10:59
-
10:42
-
10:40
-
10:35
-
10:32
-
10:21
-
10:11
-
10:05
-
09:57
-
09:48
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
08:30
-
08:14
-
08:00
-
07:50
-
07:25
-
07:13
-
06:44
-
06:40
-
06:30
-
06:20
-
06:16
-
06:03
-
06:00
-
05:53
-
05:40
-
05:36
-
05:27
-
05:24
Партнерский контент