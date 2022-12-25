15-летний Этан Мбаппе провёл тренировку вместе с братом Килианом в основном составе «ПСЖ»

Полузащитник молодёжных команд «ПСЖ» Этан Мбаппе провёл тренировку за основной состав парижского клуба вместе со своим братом Килианом Мбаппе.

Фото: ФК «ПСЖ»

15-летний Этан Мбаппе пришёл в структуру «ПСЖ» параллельно со своим братом в 2017 году. В пяти матчах нынешнего сезона в Юношеской лиге УЕФА он отдал две результативные передачи. 17 декабря в товарищеском матче с «Парижем» Мбаппе-младший дебютировал за первую команду «ПСЖ», выйдя вместо Фабиана Руиса после перерыва. Матч длился два тайма по 30 минут.

24-летний Килиан Мбаппе в нынешнем сезоне за клуб и сборную Франции принял участие в 32 матчах, в которых забил 29 голов и отдал семь результативных передач.

Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022. Видеоролик: