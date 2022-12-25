Никита Симонян признался, что не может назвать лучшего игрока России в 2022 году

Прославленный советский футболист Никита Симонян рассказал, что по итогам уходящего 2022 года не может выделить лучшего футболиста в России.

«Не могу назвать лучшего игрока года в России. Нет футболиста, который явно выделялся бы», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Победителем чемпионата России сезона-2021/2022 стал «Зенит» из Санкт-Петербурга, для которого этот успех стал четвёртым подряд. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице и в розыгрыше нынешнего сезона чемпионата России, набрав 42 очка в 17 матчах. У ближайшего преследователя в лице «Спартака» 36 очков. Красно-белые, к слову, выиграли Кубок России, но в Суперкубке России уступили всё тому же «Зениту».