Никита Симонян признался, что не может назвать лучшего игрока России в 2022 году
Поделиться
Прославленный советский футболист Никита Симонян рассказал, что по итогам уходящего 2022 года не может выделить лучшего футболиста в России.
«Не могу назвать лучшего игрока года в России. Нет футболиста, который явно выделялся бы», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Победителем чемпионата России сезона-2021/2022 стал «Зенит» из Санкт-Петербурга, для которого этот успех стал четвёртым подряд. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице и в розыгрыше нынешнего сезона чемпионата России, набрав 42 очка в 17 матчах. У ближайшего преследователя в лице «Спартака» 36 очков. Красно-белые, к слову, выиграли Кубок России, но в Суперкубке России уступили всё тому же «Зениту».
Комментарии
- 25 декабря 2022
-
11:13
-
11:03
-
11:00
-
10:59
-
10:42
-
10:40
-
10:35
-
10:32
-
10:21
-
10:11
-
10:05
-
09:57
-
09:48
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
08:30
-
08:14
-
08:00
-
07:50
-
07:25
-
07:13
-
06:44
-
06:40
-
06:30
-
06:20
-
06:16
-
06:03
-
06:00
-
05:53
-
05:40
-
05:36
-
05:27
-
05:24
Партнерский контент