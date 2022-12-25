«Реал» — фаворит в борьбе за подписание Йошко Гвардиола

Мадридский «Реал» является фаворитом в борьбе за подписание центрального защитника «Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиола.

Хорватским защитником интересовались такие клубы, как «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Несмотря на то что клубы английской Премьер-лиги способны предложить лучшие финансовые условия, наиболее вероятным клубом, который подпишет Гвардиола, является мадридский «Реал» из-за своего статуса. Об этом сообщает Marca.

Йошко Гвардиол провёл в составе сборной Хорватии все семь матчей на минувшем ЧМ-2022, в которых выходил в стартовом составе и ни разу не был заменён. На его счету один забитый мяч — в игре с Марокко. «Шашечные» стали бронзовыми призёрами турнира.