Спортивный директор «Лидса» опроверг информацию о переговорах с «Челси»

Спортивный директор «Лидс Юнайтед» Виктор Орта опроверг информацию о переговорах с «Челси».

«Я никогда не вёл переговоров о переходе в «Челси», они никогда не рассматривали мою кандидатуру. Я счастлив в «Лидсе» и не собираюсь уходить. «Челси» знает об этом», — приводит слова Виктора Орты Фабрицио Романо, ссылаясь на AS.

Виктор Орта был назначен на должность спортивного директора «Лидс Юнайтед» в 2017 году. Ранее специалист работал в «Севилье», «Эльче» и «Мидлсбро», а также был главой скаутской службы «Зенита» в 2013–2014 годах.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Лидс» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, а «Челси» — на восьмой. В августе нынешнего года «Лидс» обыграл «Челси» со счётом 3:0.