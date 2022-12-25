«Реал» не собирается покупать Килиана Мбаппе

Мадридский «Реал» отказался от попыток подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Реал» не хочет тратить время на игры, которые устраивают Мбаппе и его окружение. Никто из руководителей «Реала» не считает, что пришло время для трансфера Килиана. Клуб устал от попыток подписать форварда, поэтому было принято сосредоточиться на тех, кто уже есть в составе команды. В частности, «Реал» сделал ставку на Родриго и Винисиуса. В руководстве клуба считают, что подписание Мбаппе могло бы испортить атмосферу в команде. Об этом сообщает Marca.

Мбаппе мог перейти в «Реал» по окончании прошлого сезона в качестве свободного агента, однако переход сорвался по инициативе француза, и форвард продлил контракт с «ПСЖ».