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Юрген Клопп: для игроков, выступавших на ЧМ-2022, весь сезон будет невероятно напряжённым

Юрген Клопп: для игроков, выступавших на ЧМ-2022, весь сезон будет невероятно напряжённым
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о трудностях, с которыми сталкивается команда.

«Мы серьёзно отстаём от лидеров чемпионата Англии и вынуждены их преследовать. Впереди много работы, мы не думаем о перерыве. Это начало чего-то нового и развитие того, что мы делали до сих пор. Мы можем добиться большего успеха.

Для футболистов, которые играли на чемпионате мира, весь сезон будет невероятно напряжённым. Это невероятно сложно. Посмотрим, как мы с этим справимся. Это усложняет составление планов на предстоящие матчи. Нужно проявить гибкость», — приводит слова Клоппа ESPN.

«Ливерпуль» в 14 матчах набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Арсенал» (37).

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