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Владимир Сычевой перешёл в «Крылья Советов»

Владимир Сычевой перешёл в «Крылья Советов»
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«Крылья Советов» объявили о переходе нападающего Владимира Сычевого. Соглашение футболиста с самарским клубом рассчитано на три с половиной года.

В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. На данный момент нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата России. В ноябре текущего года Сычевой дебютировал за сборную России в товарищеском матче с национальной командой Таджикистана (0:0).

«Оренбург» в 17 матчах набрал 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Самарские «Крылья Советов» (20) — на 11-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (42).

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