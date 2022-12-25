Генеральный директор «Крыльев Советов» прокомментировал переход Сычевого в клуб

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался о переходе нападающего Владимира Сычевого в самарский клуб.

«Лучший бомбардир и один из самых прогрессирующих игроков чемпионата переходит в «Крылья» – это достойное усиление для нашей команды. Мы провели большую работу и рады, что Владимир выбрал именно Самару. Хорошо знаем его возможности и высоко оцениваем профессионализм Сычевого. Верим, что вместе мы сможем добиваться поставленных целей», — приводит слова Андреева пресс-служба «Крыльев Советов».

Напомним, Сычевой перешёл в «Крылья Советов» из «Оренбурга». Соглашение 26-летнего нападающего с самарской командой рассчитано на три с половиной года. В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов.