Генеральный директор «Крыльев Советов» прокомментировал переход Сычевого в клуб

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался о переходе нападающего Владимира Сычевого в самарский клуб.
«Лучший бомбардир и один из самых прогрессирующих игроков чемпионата переходит в «Крылья» – это достойное усиление для нашей команды. Мы провели большую работу и рады, что Владимир выбрал именно Самару. Хорошо знаем его возможности и высоко оцениваем профессионализм Сычевого. Верим, что вместе мы сможем добиваться поставленных целей», — приводит слова Андреева пресс-служба «Крыльев Советов».
Напомним, Сычевой перешёл в «Крылья Советов» из «Оренбурга». Соглашение 26-летнего нападающего с самарской командой рассчитано на три с половиной года. В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов.
- 25 декабря 2022
-
12:42
-
12:36
-
12:31
-
12:21
-
12:18
-
12:11
-
11:57
-
11:57
-
11:51
-
11:37
-
11:32
-
11:22
-
11:13
-
11:03
-
11:00
-
10:59
-
10:42
-
10:40
-
10:35
-
10:32
-
10:21
-
10:11
-
10:05
-
09:57
-
09:48
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
08:30
-
08:14
-
08:00
-
07:50
-
07:25
-
07:13