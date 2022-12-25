Мбаппе, Холанд, Сака и де Лигт — в символической сборной самых дорогих игроков мира

Сайт Transfermarkt представил символическую сборную самых дорогих футболистов мира.

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал», € 60 млн).



Защитники: Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», € 75 млн), Рубен Диаш («Манчестер Сити», € 75 млн), Маттейс де Лигт («Бавария», € 70 млн).



Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, € 110 млн), Педри («Барселона», € 100 млн), Винисиус Жуниор («Реал», € 120 млн), Фил Фоден («Манчестер Сити», € 110 млн), Букайо Сака («Арсенал», € 100 млн).



Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ», € 180 млн), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», € 170 млн).

Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира после окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре. Цена французского футболиста выросла на € 20 млн.