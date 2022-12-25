Владимир Сычевой будет выступать за «Крылья» под фамилией Писарский

Нападающий Владимир Сычевой, который сегодня, 25 декабря, был объявлен в качестве нового футболиста самарских «Крыльев Советов», будет выступать за команду под фамилией Писарский.

Писарский — фамилия отчима футболиста. Ранее сам Сычевой заявил, что хочет использовать эту фамилию со второй части сезона в Российской Премьер-Лиге.

В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. На данный момент нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата России. В ноябре текущего года Сычевой дебютировал за сборную России в товарищеском матче с национальной командой Таджикистана (0:0).



«Оренбург» в 17 матчах набрал 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Самарские «Крылья Советов» (20) — на 11-м месте.