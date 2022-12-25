Спортивный директор «Крыльев Советов» прокомментировал переход Сычевого из «Оренбурга»
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход Владимира Сычевого из «Оренбурга».
«Руководство клуба провело большую работу для приобретения Сычевого. Теперь лучший бомбардир РПЛ — игрок «Крыльев Советов». Мы надеемся, что Владимир продолжит развиваться в нашем клубе. Впереди много работы, чтобы подтвердить уровень лучшего бомбардира.
Разговоры о том, как он перешёл? Об этом уже много говорил президент «Оренбурга». Мы сегодня представили игрока официально. Уже нет смысла всё это обсуждать», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Соглашение футболиста с самарским клубом рассчитано на три с половиной года. В нынешнем сезоне РПЛ Сычевой забил 15 голов в 14 матчах.
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