Спортивный директор «Крыльев Советов» прокомментировал переход Сычевого из «Оренбурга»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход Владимира Сычевого из «Оренбурга».

«Руководство клуба провело большую работу для приобретения Сычевого. Теперь лучший бомбардир РПЛ — игрок «Крыльев Советов». Мы надеемся, что Владимир продолжит развиваться в нашем клубе. Впереди много работы, чтобы подтвердить уровень лучшего бомбардира.



Разговоры о том, как он перешёл? Об этом уже много говорил президент «Оренбурга». Мы сегодня представили игрока официально. Уже нет смысла всё это обсуждать», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Соглашение футболиста с самарским клубом рассчитано на три с половиной года. В нынешнем сезоне РПЛ Сычевой забил 15 голов в 14 матчах.