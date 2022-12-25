Осинькин — о переходе Сычевого: постараемся, чтобы не было истории Агаларова

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, почему клуб остановился на подписании форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, и вспомнил похожую футбольную историю, которая произошла в прошлом сезоне с Гамидом Агаларовым.
«Ситуация с Агаларовым действительно стояла у нас перед глазами. Мы пытались проанализировать, почему у него не пошло, может ли такое повториться с Сычевым. Владимир мало играл на высоком уровне, но мы посчитали, что у него достаточно качеств, которые не дадут ему остановиться. Это и страсть, и физическая мощь, и бомбардирский талант.
Агаларов в прошлом году выглядел очень привлекательно, но в его проблемах должны разбираться другие клубы. Наверное, надо перезагрузиться, перевернуть страницу. А мы должны уже на сборах предпринять шаги, чтобы с Сычевым это не повторилось», — приводит слова Осинькина Metaratings.
- 25 декабря 2022
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