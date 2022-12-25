Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осинькин — о переходе Сычевого: постараемся, чтобы не было истории Агаларова

Осинькин — о переходе Сычевого: постараемся, чтобы не было истории Агаларова
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, почему клуб остановился на подписании форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, и вспомнил похожую футбольную историю, которая произошла в прошлом сезоне с Гамидом Агаларовым.

«Ситуация с Агаларовым действительно стояла у нас перед глазами. Мы пытались проанализировать, почему у него не пошло, может ли такое повториться с Сычевым. Владимир мало играл на высоком уровне, но мы посчитали, что у него достаточно качеств, которые не дадут ему остановиться. Это и страсть, и физическая мощь, и бомбардирский талант.

Агаларов в прошлом году выглядел очень привлекательно, но в его проблемах должны разбираться другие клубы. Наверное, надо перезагрузиться, перевернуть страницу. А мы должны уже на сборах предпринять шаги, чтобы с Сычевым это не повторилось», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Новость по теме
Владимир Сычевой будет выступать за «Крылья» под фамилией Писарский
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022