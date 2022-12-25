«ПСЖ» не ведёт переговоров о подписании Жоау Феликса
Поделиться
«ПСЖ» не ведёт переговоров о подписании полузащитника «Атлетико» Жоау Феликса. Об это сообщил в «Твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, «ПСЖ» не начинал конкретных переговоров о подписании игрока, несмотря на сообщения о возможном переходе Феликса в стан парижского клуба. «ПСЖ» не ведёт активной работы по потенциальным приобретениям в январе. Клуб хочет сосредоточиться не летних покупках. Главной целью «ПСЖ» в 2023 году является защитник «Интера» Милан Шкриньяр.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании Жоау Феликса. «Атлетико» установил цену € 140 млн за игрока. «Матрасники» хотят окупить трансфер футболиста из «Бенфики». Также одним из вариантов сделки является аренда.
Новость по темеТоп-клубы АПЛ интересуются Жоау Феликсом
Комментарии
- 25 декабря 2022
-
14:08
-
14:07
-
13:50
-
13:46
-
13:38
-
13:36
-
13:19
-
13:16
-
13:16
-
13:13
-
13:03
-
12:53
-
12:51
-
12:42
-
12:36
-
12:31
-
12:21
-
12:18
-
12:11
-
11:57
-
11:57
-
11:51
-
11:37
-
11:32
-
11:22
-
11:13
-
11:03
-
11:00
-
10:59
-
10:42
-
10:40
-
10:35
-
10:32
-
10:21
-
10:11
Партнерский контент