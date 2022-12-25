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«ПСЖ» не ведёт переговоров о подписании Жоау Феликса

«ПСЖ» не ведёт переговоров о подписании Жоау Феликса
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«ПСЖ» не ведёт переговоров о подписании полузащитника «Атлетико» Жоау Феликса. Об это сообщил в «Твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «ПСЖ» не начинал конкретных переговоров о подписании игрока, несмотря на сообщения о возможном переходе Феликса в стан парижского клуба. «ПСЖ» не ведёт активной работы по потенциальным приобретениям в январе. Клуб хочет сосредоточиться не летних покупках. Главной целью «ПСЖ» в 2023 году является защитник «Интера» Милан Шкриньяр.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании Жоау Феликса. «Атлетико» установил цену € 140 млн за игрока. «Матрасники» хотят окупить трансфер футболиста из «Бенфики». Также одним из вариантов сделки является аренда.

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