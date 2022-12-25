«Арсенал» намерен продлить контракт с Мартинелли до лета 2027 года
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«Арсенал» рассчитывает продлить контракт с нападающим Габриэлом Мартинелли до лета 2027 года, сообщает Lance.
По информации источника, руководство английского клуба довольно выступлениями бразильского форварда и ожидает, что футболист согласится на новый контракт. Действующее соглашение Мартинелли с «Арсеналом» рассчитано до лета 2024 года. Ранее переговоры о новом контракте между сторонами откладывались из-за повышенного интереса к Мартинелли со стороны больших европейских клубов.
Мартинелли выступает за «Арсенал» с 2019 года. В нынешнем сезоне 21-летний бразильский футболист принял участие в 14 матчах чемпионата Англии, забил пять голов и отдал две результативные передачи. С этого года форвард вызывается в сборную Бразилии.
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