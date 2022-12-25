Игрок «Пари НН» хотел бы попросить у Путина российское гражданство

Аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро рассказал, что был бы не против получить российский паспорт.

«Не знаю насчёт паспорта. Но я люблю Россию и буду очень рад, если удастся получить паспорт. Я очень хорошо общаюсь с русскими ребятами, и мне приятно, что они во многом помогают. Если я получу паспорт — круто, посмотрим, что будет дальше. Знаю, что есть возможность получить гражданство по распоряжению президента.

Не знаю, сколько паспортов у меня может быть. Но, если у меня появится номер Путина, я ему позвоню и попрошу сделать мне паспорт», — сказал Масоэро «Матч ТВ».

Масоэро выступает за нижегородский клуб с июля 2021 года. За это время он провёл 42 матча и отметился одной голевой передачей.