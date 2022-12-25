L'Equipe: Зинедин Зидан — претендент на пост главного тренера сборной Бразилии

Французский специалист Зинедин Зидан является одним из претендентом на пост главного тренера сборной Бразилии. Об этом сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, местная федерация футбола нацелилась на опытного тренера-иностранца, который сейчас находится без работы. Рассматриваются также Маурисио Почеттино, Томас Тухель и Рафаэль Бенитес. Связывали с этой должностью и Карло Анчелотти, но итальянец не хочет покидать «Реал» до истечения срока его контракта в 2024 году.
Зинедин Зидан свободен после ухода из «Реала» в прошлом году. Несмотря на то что его называли главным претендентом на замену Дидье Дешама в сборной Франции, вероятно, нынешний тренер продолжит свою работу после выхода с командой в финал ЧМ-2022.
Фанаты в Загребе празднуют победу над Бразилией. Видеоролик:
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