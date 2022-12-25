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L'Equipe: Зинедин Зидан — претендент на пост главного тренера сборной Бразилии

L'Equipe: Зинедин Зидан — претендент на пост главного тренера сборной Бразилии
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Французский специалист Зинедин Зидан является одним из претендентом на пост главного тренера сборной Бразилии. Об этом сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, местная федерация футбола нацелилась на опытного тренера-иностранца, который сейчас находится без работы. Рассматриваются также Маурисио Почеттино, Томас Тухель и Рафаэль Бенитес. Связывали с этой должностью и Карло Анчелотти, но итальянец не хочет покидать «Реал» до истечения срока его контракта в 2024 году.

Зинедин Зидан свободен после ухода из «Реала» в прошлом году. Несмотря на то что его называли главным претендентом на замену Дидье Дешама в сборной Франции, вероятно, нынешний тренер продолжит свою работу после выхода с командой в финал ЧМ-2022.

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