Тюкавин поздравил Овечкина с 802-м голом в НХЛ

Нападающий футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на дубль капитана клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Виннипегом» (4:1).

Вторая шайба в матче стала для российского хоккеиста 802-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Благодаря ей воспитанник московского «Динамо» вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. На первом месте Уэйн Гретцки (894 гола).

«Поздравляю Александра Овечкина с этим достижением. Будем верить, что на такой сезон его вдохновил в том числе и наш летний матч!



Приятно, что человек, который связан с «Динамо», разрывает целую лигу и заставляет весь мир следить за своей игрой. Верю, что он побьёт рекорд Гретцки и станет лучшим снайпером НХЛ», — приводит слова Тюкавина Metaratings.