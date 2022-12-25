Тюкавин поздравил Овечкина с 802-м голом в НХЛ

Нападающий футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на дубль капитана клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Виннипегом» (4:1).
Вторая шайба в матче стала для российского хоккеиста 802-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Благодаря ей воспитанник московского «Динамо» вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. На первом месте Уэйн Гретцки (894 гола).
«Поздравляю Александра Овечкина с этим достижением. Будем верить, что на такой сезон его вдохновил в том числе и наш летний матч!
Приятно, что человек, который связан с «Динамо», разрывает целую лигу и заставляет весь мир следить за своей игрой. Верю, что он побьёт рекорд Гретцки и станет лучшим снайпером НХЛ», — приводит слова Тюкавина Metaratings.
- 25 декабря 2022
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